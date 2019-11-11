بالفيديو: المتظاهرون يرسمون لوحات فنية تجسد جوانب من مطالبهم

فن أو احتجاجات بطريقة فنية، يجسدها هؤلاء المتظاهرون من خلال فرشاتهم التي ترجمت المطالب الاحتجاجية بلوحات فنية رسمت على جدران نفق التحرير، لتجعل هذا الاخير، معرضا دائما للواقعية الشبابية، كما يحب أن يطلق عليها متظاهرو بغداد.
لوحات عدة منها للدلالة على السلمية، ومنها لمخاطبة المجتمع الدولي للنظر في قضيتهم وإيقاف العنف ضد المتظاهرين. هذه الاعمال لاقت ترحيبا وصدى واسعين من قبل العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
الامر لم يقتصر على هذه الجدران فحسب، وانما كان لتنظيف الشوارع وصبغ الارصفة نصيب من هذه الأعمال التي تمثل فعلا حضاريا يعكس حالة من التعاون والمحبة والسلام بين مختلف أطياف المتظاهرين المتواجدين في ساحة التحرير.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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