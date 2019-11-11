النزاهة تعلن استمرار التحقيق في قضية 'يونا أويل' وإحالة المقصرين إلى القضاء

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل إجراءاتها التحقيقية في قضية شركة "يونا أويل"، مشيرةً إلى استمرار التحقيق في تفاصيل القضية وإحالة من ثبتت مقصريته إلى القضاء.
وأضافت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "التنسيق والعمل المباشر بين الفريق وقاضي التحقيق المختص، أفضى إلى إصدار الأخير مذكرة قبض وتفتيش بحق متهمين في القضية استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، كما تمَت مفاتحة دائرة الاسترداد في الهيئة لفتح ملف لاستردادهم".
ودعا الشهرستاني، في (1 نيسان 2016)، الحكومة العراقية الى فتح تحقيق في هذا الموضوع، فيما طالب بمقاضاة الصحيفة التي نشرت التحقيق في حال ثبوت عدم صحة المعلومات الواردة فيه.
ووجه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في (2 نيسان 2016)، هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن "تورط" مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في "صفقات فساد ورشاوى" تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة.
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