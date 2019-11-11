طالب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، الاثنين، بضرورة التنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات لتوفير فرص عمل للعاطلين. وقال الغضبان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة النفط تسعى دائماً وضمن الصلاحيات والإمكانيات المتاحة بالمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين من خلال تنفيذ المشاريع الخدمية في المناطق والمدن القريبة من الحقول النفطية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للعاطلين والخريجين بالتنسيق مع الحكومات المحلية".



وأضاف الغضبان، أنه "تم الإيعاز إلى إدارة شركة مصافي الوسط لتوفير فرص عمل لأبناء محافظة المثنى ومحافظة كربلاء وسيتم الإعلان عنها قريباً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغضبان: ضرورة التنسيق مع الحكومات المحلية لتوفير فرص عمل للعاطلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.