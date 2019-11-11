حل البرلمان واستقالة الحكومة.. الياسري يقترح 'خارطة طريق' لمعالجة الأزمة

وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه جاء فيه: خارطة طريق دستورية موجزة لمعالجة الأزمة الحالية في العراق١- قيام البرلمان بإقرار وتعديل قانونين على وجه السرعة، هما:أ- تعديل قانون الانتخابات.ب- إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2020.

٢- بعد ذلك مباشرةً يتم حل البرلمان عبر الآلية الدستورية الآتية:

أ- تقديم طلب إما من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، أو من ثلث عدد أعضاء البرلمان.

ب- تصويت البرلمان بالموافقة على الحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وهي أغلبيةٌ ميسورة.

٣- بعد الحل تتم الدعوة لانتخابات عامة جديدة خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تأريخ الحل.

٤- بعد حل البرلمان تعد الحكومة من الناحية الدستورية مستقيلة حكماً، وتواصل أعمالها لتسيير الأمور اليومية الجارية.



٥- تقوم الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد بتبني فكرة تعديل الدستور عبر تأليف لجنة الخبراء من خارجهما، التي ستقوم بوضع مقترحات التعديل كي يتم تبنّيها من البرلمان، ومن ثم عرضها على الشعب عبر الاستفتاء العام، وليس من الصحيح ترك أمر التعديل للدورة الحالية لعدم نضج فكرة ومشروع التعديل في الوقت الراهن.

٦- تقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ مطالب الشعب الأخرى المشروعة عبر سقوف زمنيةٍ محددة.