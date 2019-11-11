الجيش السوري يشتبك مع قوات تركية بريف "تل تمر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت الحدود الشمالية لسوريا المتاخمة لتركيا، الإثنين، اشتباكات بين قوات الجيش السوري وقوات تركية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الاشتباكات وقعت على محور قرى المناخ والمحمودية بريف تل تمر الشمالي.

وشنت القوات التركية عدوانا عسكريا، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.





وسيطرت أنقرة والفصائل الموالية لها على مناطق كانت تحت سيطرة الأكراد، مستوليةً على منطقة بطول 120 كلم على الحدود منذ بدء عمليتها العسكرية على شمال سوريا، الأمر الذي تسبب في مقتل المئات ونزوح 300 ألف شخص.