الممثلة الأممية بالعراق ترفض العنف ضد المتظاهرين "تحت أي سبب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جانين هينيس، الإثنين، إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين "تحت أي سبب".

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، في وقت سابق، ارتفاع عدد ضحايا فض مظاهرات الموجة الثانية من الاحتجاجات في ذي قار الجنوبية إلى 4 قتلى و130 مصابا.

وقالت المفوضية، في بيان: "إنها تراقب الأحداث المتسارعة في ذي قار وتدين استخدام العنف فيها".

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وأشارت إلى أن أعمال العنف التي وقعت الأحد، قرب مديرية التربية ونقابة المعلمين بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب أدت إلى سقوط 4 قتلى وإصابة 130 من القوات الأمنية والمتظاهرين بعض حالتهم خطيرة.

واندلعت الاحتجاجات رفضا لقرار السلطات تعليق الإضراب وإعلانها الأحد دواما رسميا.

وأوضحت المفوضية أنها وثقت اعتقال 34 متظاهرا بصورة تعسفية وانتشار المتظاهرين في أحياء المدينة، ومحاولتهم لإغلاق الدوائر الحكومية وتوزيع منشورات في مدينة الناصرية تدعو إلى إغلاق كافة الدوائر الحكومية.