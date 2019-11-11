ملاحقة خليفة البغدادي وتنحي موراليس.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي الملف السياسي تجدون: واشنطن تتعهد بملاحقة خليفة البغدادي في "أقرب وقت"، والانتخابات الإسبانية.. الاشتراكيون يتقدمون واليمين المتطرف يحقق قفزة كبيرة، وصحيفة معارضة: دائرتا العزلة والضغط الدولي تلفان عنق نظام طهران، وخبيران ليبيان: إعادة الاستقرار أولى مهام الجيش بعد تحرير طرابلس، ومبارك المهدي يدعو لوقف "العدائيات" في السودان، رئيس بوليفيا يعلن استقالته عقب موجة احتجاجات شعبية.

وأيضا: المقاومة الإيرانية ترصد انتهاكات نظام خامنئي في أكتوبر، وواشنطن تلوح بمعاقبة تركيا إذا لم تتخلص من منظومة "إس 400"، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية بتعز اليمنية ضد عبث الإخوان، ومحمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز الروابط مع العراق، وواشنطن تدعو لإجراء انتخابات مبكرة في العراق وإيقاف العنف ضد المتظاهرين.

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وفي الاقتصاد تقرأون: انطلاق فعاليات "أديبك" أبوظبي بمشاركة عمالقة صناعة الطاقة، بداية قوية لبورصة السعودية بدعم بيانات طرح أرامكو، و71 مليار دولار حصاد معرض الصين الدولي للواردات، و"فيزا" تستحوذ على حصة بشركة للدفع الإلكتروني مقابل 200 مليون دولار، و"أديبك أبوظبي".. 20 معلومة مهمة حول أكبر ملتقى لصناع النفط عالميا.

وعلى الصعيد الرياضي تطالعون: جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الـ13.

وفي الفن: بعد تعافيه من السرطان.. والد هريثيك روشان يبدأ كتابة "كريش 4".

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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