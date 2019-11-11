"إيجاد" تمهل فرقاء جنوب السودان 100 يوم لتشكيل حكومة انتقالية

دعا وزراء خارجية الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيجاد" فرقاء جنوب السودان إلى وضع خارطة طريق واضحة وجدول زمني لاستكمال خطوات اتفاق السلام وتشكيل حكومة انتقالية خلال 100 يوم.

جاء ذلك في البيان الختامي للمنظمة الأفريقية عقب اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الهيئة بأديس أبابا بحضور وزراء خارجية دول المنظمة ومفوض السلم والأمن الأفريقي إسماعيل شرقي، وممثلو اللجنة الخاصة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي لجنوب السودان المكونة من "جنوب أفريقيا، نيجيريا، الجزائر، رواندا وتشاد".





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وحثت وزراء الخارجية أطراف اتفاق السلام في جنوب السودان إلى عقد اجتماعات استشارية في جوبا لحسم القضايا العالقة المتمثلة في ملفي الترتيبات الأمنية وعدد وحدود الولايات والقضايا الأخرى التي تعيق إعلان حكومة انتقالية.



ووفقا للبيان، استعرض الاجتماع الاستثنائي تقارير آليات الاتفاق من لجنة الرصد والتقييم المشتركة وآلية وقف إطلاق النار بالإضافة إلى عدد من التقارير الأخرى.

وأكد البيان ضرورة وضع خارطة طريق واضحة وجدول زمني لتنفيذ إكمال المهام العالقة في 100 يوم، كما حث القوات الحكومية والمعارضة على إخلاء المراكز المدنية والمكتظة بالسكان بصورة عاجلة.



وقررت القمة الثلاثية، التي استضافتها العاصمة الأوغندية كمبالا، الأسبوع الماضي، وحضرها رؤساء أوغندا يوري موسفيني، والجنوب سوداني سلفا كير ميارديت، ورئيس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إمهال الأطراف في جنوب السودان 100 يوم إضافية لتشكيل الحكومة الانتقالية.



وكان يفترض وفقا للاتفاقية تشكيل حكومة وحدة وطنية في مايو/آيار الماضي ثم تمديدها إلى الـ12 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكن القضايا العالقة المتمثلة في الترتيبات الأمنية وعدد الولايات حالت دون توصل الأطراف إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الانتقالية.

ووقّع الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار اتفاق سلام في سبتمبر/أيلول 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي، الذي أودى بحياة الآلاف.



وسبق أن قال مشار إنه لن يشارك في تكوين حكومة الوحدة الانتقالية قبل حسم ملف قضيتي الترتيبات الأمنية، وعدد وحدود الولايات.

وفي سبتمبر/أيلول العام الماضي وقعت الحكومة والمعارضة اتفاقا لتنشيط عملية السلام.

