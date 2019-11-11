إيران تعلن أن حقل النفط الجديد لن يضيف الى احتياطها سوى 22 مليار برميل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الإيراني حسن روحاني

خفض وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنه الإثنين التقديرات حول حقل النفط الجديد الذي أعلن الرئيس حسن روحاني الأحد اكتشافه، مشيرا إلى أنه لن يضيف إلى الاحتياطي النفطي الايراني المثبت سوى 22 مليار برميل.

وكان روحاني أعلن الأحد أن الشركة الوطنية للنفط "عثرت على حقل يحتوي على 53 مليار برميل" من الاحتياطات النفطية.