خفض وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنه الإثنين التقديرات حول حقل النفط الجديد الذي أعلن الرئيس حسن روحاني الأحد اكتشافه، مشيرا إلى أنه لن يضيف إلى الاحتياطي النفطي الايراني المثبت سوى 22 مليار برميل.
وكان روحاني أعلن الأحد أن الشركة الوطنية للنفط "عثرت على حقل يحتوي على 53 مليار برميل" من الاحتياطات النفطية.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعلن أن حقل النفط الجديد لن يضيف الى احتياطها سوى 22 مليار برميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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