تركيا تقول إنها رحلت متشددا أمريكيا وسترحل 7 متشددين ألمان قريبا

نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله اليوم الاثنين إن بلاده رحلت متشددا أمريكيا وسترحل قريبا سبعة ألمان بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أنقرة بدأت عمليات إعادة متشددين أجانب من تنظيم الدولة الإسلامية لبلادهم.
وحذر وزير الداخلية سليمان صويلو الأسبوع الماضي من أن أنقرة ستبدأ في إعادة متشددي داعش لبلادهم يوم الاثنين حتى إن كانت تلك الدول قد أسقطت عنهم الجنسية.
ونقلت الأناضول عن المتحدث باسم الداخلية التركية إسماعيل تشاتقلي قوله "ترحيل مقاتل أجنبي أمريكي إرهابي بعد استكمال إجراءاته... تم الانتهاء من خطط سفر سبعة مقاتلين إرهابيين أجانب من أصل ألماني وسيجري ترحيلهم في 14 نوفمبر".
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