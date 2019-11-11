عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر.. المترو يوضح حقيقة وجود عطل

الإثنين 11 نوفمبر 2019

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نفى أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود عطل فى مرفق مترو الأنفاق.



وأوضح "عبدالهادى"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حركة الخطوط الثلاثة تسير بصورة طبيعية ولا يوجد أى أعطال على الخطوط، لافتا إلى أن السوشيال ميديا تتداول أخبارًا غير حقيقية، وتثير البلبلة فى بعض الأحيان.

وناشد المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق، المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي من شأنها إثارة البلبلة.