عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إحالة طبيب للتحقيق بالقاهرة.. والسبب روشتة ساخرة

الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365_متابعات

أحال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، شمال العاصمة المصرية القاهرة، طبيبًا إلى التحقيق العاجل، بعد سخريته من مواطنة أميّة لا تجيد القراءة ولا الكتابة، بمستشفى شبراخيت، وإخلاله بقواعد كتابة ”الروشتة“ للمريض.



بدأت تفاصيل الواقعة، بتوجه سيدة تعاني آلامًا بجسدها بعد انقطاع الطمث إلى مستشفى شبراخيت، ودخلت إلى أحد الأطباء بالمستشفى، إذ وقع عليها الكشف، ووجد أن حالتها مطمئنة ولا تحتاج إلى علاج.

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أصرت السيدة المصرية على أن يكتب لها الطبيب أي علاج، ومع شدة الإلحاح، الطبيب المعالج لها في الروشتة كما طلبت ”أي حاجة“، ولم يزد حرفًا عن هاتين الكلمتين.

ذهبت السيدة المريضة إلى إحدى الصيدليات من أجل صرف الروشتة، فلاحظت حالة من الضحك انتابت العاملين بها، وبسؤالهم أخبروها أن الطبيب يسخر منها، وكتب لها روشتة غريبة لا تتضمن أي دواء، وتتضمن كلمتين فقط هما ”أي حاجة“.

توجهت تلك السيدة إلى محافظ البحيرة، الذي كلّف وكيل وزارة الصحة بإحالة الطبيب للتحقيق بمعرفة المديرية، وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة بحقه، مشيرًا إلى أنّه لن يسمح بالتهاون أو الاستهتار والاستهانة بصحة المواطنين حتى ولو على سبيل المزاح.