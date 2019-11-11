العراق تكشف حقيقة الوضع الأمني داخل البصرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد العميد على مشارى، قائد عمليات البصرة، اليوم الأثنين، أن الوضع الأمنى بالمحافظة تحت السيطرة التامة، وذلك عقب يومين من أعمال عنف تخللت الاحتجاجات التى تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية فى البلاد. وقال مشارى، خلال تصريحات صحفية، "إن الخطة الأمنية الخاصة بحماية كافة المؤسسات الحكومية والمهمة فى البصرة ما زالت مستمرة؛ تحسبا لأى طارئ أو مظاهرات جديدة تتخللها أعمال عنف واشتباكات فى المحافظة". وأشار، إلى وجود مجموعات مندسة ومخربة بين صفوف المتظاهرين، وذلك فى محاولة لإشعال الاحتجاجات التى تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية فى البلاد، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى على يد المندسين بين المتظاهرين فى البصرة. وتتواصل الاحتجاجات فى العراق، ضد تدهور الأحوال المعيشية وارتفاع معدلات البطالة والفساد، منذ أوائل أكتوبر الماضى، حيث تشمل مختلف المناطق والنواحى فى البلاد.



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