شكرا لقرائتكم الحقل النفطي الجديد.. إيران غيَّرت رأيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خفض وزير النفط الإيراني، بيجان نمدار زنقنه، الاثنين، التقديرات حول حقل النفط الجديد الذي أعلن الرئيس حسن روحاني الأحد عن اكتشافه، مشيراً إلى أنه لن يضيف إلى الاحتياطي النفطي الإيراني المعروف سوى 22 مليار برميل.

وقال نمدار زنقنه في تصريح صحافي إنه استناداً إلى مواصفات الحقل النفطي و"التقنيات التي في متناولنا في الوقت الحاضر"، فإن "كمية النفط القابل للاستخراج (من الحقل الجديد) تبلغ 2,2 مليار برميل".

وكان روحاني أعلن الأحد أن الشركة الوطنية للنفط "اكتشفت حقلاً يحتوي على 53 مليار برميل" بين مدينتي أميدية وبستان في محافظة خوزستان بجنوب غربي إيران.

وقال روحاني من مدينة يزد وسط البلاد "هذه هدية صغيرة من الحكومة للشعب الإيراني" في وقت تعاني البلاد من العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها منذ آب/أغسطس 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

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وأوضح الوزير أن مبلغ 53 مليار برميل الذي أعلنه روحاني يوازي مجمل الاحتياطي المكتشف في هذه المنطقة، حيث سبق أن اكتشفت إيران خمسة حقول يبلغ مجمل احتياطاتها النفطية "31 مليار برميل نفط".

22 مليار برميل فقط

وبحسب بيانات الوزارة، فإن الحقل النفطي الجديد يمتد على مساحة 2400 كلم مربع وعلى عمق 3,1 كلم، وتبلغ كثافته 80 متراً.

وقال زنقنه إن هذا الاكتشاف يضيف إلى احتياطي النفط الإيراني "22,2 مليار برميل".

وبحسب التقرير السنوي الأخير الذي تصدره مجموعة النفط البريطانية "بي يب"، فإن إيران تملك رابع احتياطي نفطي مثبت في العالم، بعد فنزويلا والسعودية وكندا، قدره التقرير بـ155.6 مليار برميل.