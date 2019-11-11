تحالف مقتدى الصدر يصعد الأزمة ضد عادل عبد المهدي

أعلنت كتلة تحالف "​سائرون​" النيابية في ​العراق​ المضي في إجراءات استجواب رئيس الوزراء ​عادل عبد المهدي​، على خلفية سقوط مئات القتلى والجرحى في ​احتجاجات​ شعبية عارمة تشهدها البلاد منذ مطلع الشهر الماضي. ولفت المتحدث باسم كتلة سائرون حمد الله الركابي في بيان الى أن "الكتلة النيابية لتحالف سائرون تعلن وبكل وضوح المضي بإجراءات استجواب رئيس ​مجلس الوزراء​ وفق الأطر الدستورية والقانونية والنظام الداخلي ل​مجلس النواب​"، مضيفا: "مواقفنا مبنية على ما يتناسب مع مصالح الشعب، ومطالب المتظاهرين المشروعة، ولا يمكن أن نساوم أبدا على الثوابت الوطنية والإنسانية".

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