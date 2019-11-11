‫سانا: اشتباكات بين الجيش السوري والقوات التركية بريف تل تمر بالحسكة

افادت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا" عن ​اشتباكات​ بين ​الجيش السوري​ و​القوات التركية​ على محور قرى المناخ والمحمودية بريف تل تمر الشمالي في ​الحسكة​.

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