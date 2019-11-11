الرئيس الفنزويلي: ندين بشدة الانقلاب على شقيقنا رئيس بوليفيا

شدّد الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا ندين بشدّة الانقلاب على شقيقنا الرئيس البوليفي ​ايفو موراليس​"، لافتًا إلى "أنّنا، الحركات الاجتماعيّة والسياسيّة في العالم، نعلن أنفسنا في التعبئة للمطالبة بالحفاظ على حياة المواطن البوليفي".

وكان قد أعلن موراليس يوم أمس الأحد استقالته من منصبه، بعد موجة ​احتجاجات​ شديدة مستمرّة منذ ثلاثة أسابيع، اعتراضًا على إعادة انتخابه رئيسًا. وأوضح "أنّنا نقدّم الاستقالة كي لا يتعرّض إخواننا وأخواتنا من الموظّفين الحكوميّين لهجمات وتهديدات". ووصَف الحالة الراهنة في ​بوليفيا​ بأنّها "انقلاب على الدولة".

ويحكم موراليس بوليفيا منذ العام 2006، وكان الجيش والشرطة قد طالباه في وقتٍ سابق بالتنحّي.