الرئيس الفنزويلي: ندين بشدة الانقلاب على شقيقنا رئيس بوليفيا

شدّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا ندين بشدّة الانقلاب على شقيقنا الرئيس البوليفي ايفو موراليس"، لافتًا إلى "أنّنا، الحركات الاجتماعيّة والسياسيّة في العالم، نعلن أنفسنا في التعبئة للمطالبة بالحفاظ على حياة المواطن البوليفي".
وكان قد أعلن موراليس يوم أمس الأحد استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات شديدة مستمرّة منذ ثلاثة أسابيع، اعتراضًا على إعادة انتخابه رئيسًا. وأوضح "أنّنا نقدّم الاستقالة كي لا يتعرّض إخواننا وأخواتنا من الموظّفين الحكوميّين لهجمات وتهديدات". ووصَف الحالة الراهنة في بوليفيا بأنّها "انقلاب على الدولة".
ويحكم موراليس بوليفيا منذ العام 2006، وكان الجيش والشرطة قد طالباه في وقتٍ سابق بالتنحّي.
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