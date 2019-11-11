اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان محاولات واشنطن لنهب سوريا والسيطرة على حقول النفط لا تصب في مصلحة التسوية السياسية، وشدد على ان موسكو تصر على أن يسيطر الجيش السوري بأسرع وقت على كل الأراضي السورية، بما فيها حقول النفط.
ولفت لافروف الى ان رغبة واشنطن بالاحتفاظ بوجود عسكري بسوريا تشكل مصدر إزعاج يعيق عودة الوضع الطبيعي إلى المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: موسكو تصر على سيطرة الجيش السوري على كل اراضي سوريا بما فيها حقول النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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