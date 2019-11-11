لافروف: موسكو تصر على سيطرة الجيش السوري على كل اراضي سوريا بما فيها حقول النفط

اعتبر وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ ان محاولات ​واشنطن​ لنهب ​سوريا​ والسيطرة على حقول ​النفط​ لا تصب في مصلحة التسوية السياسية، وشدد على ان ​موسكو​ تصر على أن يسيطر ​الجيش السوري​ بأسرع وقت على كل ​الأراضي السورية​، بما فيها حقول النفط.

ولفت لافروف الى ان رغبة واشنطن بالاحتفاظ بوجود عسكري بسوريا تشكل مصدر إزعاج يعيق عودة الوضع الطبيعي إلى المنطقة.