- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سعودي يقتل طليقته بهذة الطريقة في مكة المكرمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سعودي يقتل طليقته بهذة الطريقة في مكة المكرمة
الإثنين 11 نوفمبر 2019
الخليج 365_متابعات
أقدم مواطن سعودي في مكة المكرمة، على قتل طليقته خنقا، في جريمة عنف أسرية، استيقظت عليها منطقة مكة المكرمة صباح اليوم الاثنين.
وهاجم الجاني طليقته في شقتها السكنية بحي العزيزية في مكة، وأقدم على قتلها خنقا دون أن يغادر مكان الجريمة.
وذكرت صحيفة ”سبق“، أنّ ”الجهات الأمنية التي وصلت لموقع الجريمة بعد تلقي بلاغات بوقوعها، وجدت القاتل يقف أمام منزل طليقته، معترفًا لرجال الأمن بارتكابه الجريمة“.
وضبطت دورية الأمن التي حضرت في الموقع، القاتل، وبدأت تحقيقاتها في الحادثة، فيما أكد فريق إسعاف تابع للهلال الأحمر، وفاة السيدة.
وتثير حوادث العنف ضد النساء غضبًا واسعًا في السعودية، وسط مطالب بسن تشريعات جديدة توفر حماية لهن مع تكرار حوادث العنف مختلفة الدوافع بحقهن.
كانت هذه تفاصيل خبر سعودي يقتل طليقته بهذة الطريقة في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.