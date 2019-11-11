روحاني : سيتم رفع حظر الأسلحة عن إيران العام المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاثنين، إنه سيتم رفع الحظر عن الأسلحة المفروض على إيران، العام المقبل.

جاء خلال كلمة له أمام حشد من أهالي مدينة رفسنجان التابعة لمحافظة كرمان جنوب إيران والتي وصلها الاثنين، بحسب ما نقلت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني .

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وأضاف روحاني: "يجب أن يعلم الشعب الإيراني أنه مع استمرار الاتفاق النووي سيتم رفع حظر الأسلحة عن إيران وسنحقق هدفًا أمنيًا ودفاعيًا وسياسيًا كبيرًا للغاية"، على حد قوله.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي رغم انسحاب أمريكا منه، قائلًا: "وقعنا اتفاقًا مع 6 قوى كبرى، لكن في الوقت نفسه خرجت أمريكا من الاتفاق، ونحن نعمل بمقدار ما يمكننا فعله بطرق مختلفة"، في إشارة منه إلى خفض الالتزامات النووية .

وحول الخلافات الداخلية في إيران بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي أو البقاء فيه، قال روحاني: ”قد يقول البعض إنك ستخرج من الاتفاق، فيما يقول البعض الآخر إنه يجب أن تبقى في الاتفاق تحت أي ظرف، والبعض الآخر يقول إنك اخترت وسيلة وسيطة، وهذا هو الطريق الذي ينفعنا، الوسطية، وإنه في حال تم رفع الحظر عن الأسلحة يمكننا بسهولة شراء وبيع الأسلحة وتصديرها إلى العالم، وهو أحد الآثار المهمة لذلك الاتفاق“.

وكانت الدول الكبرى، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، أبرمت عام 2015 اتفاقًا مع إيران تعهدت فيه الأخيرة بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي وإبقاء أهداف برنامجها النووي الخاضع لمراقبة دولية مشددة سلمية حصرًا.