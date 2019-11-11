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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية .. الأمن بلقي القبض على شاب قتل ابنة عمه طعناً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
القت الدوريات الأمنية السعودية، القبض على شاب قتل ابنة عمه بعد أن سدد لها خمس طعنات قاتلة إلى صدرها .
وبحسب موقع سبق السعودي، فإن مدينة الطائف، شهدت مساء أمس، إقدام شاب على قتل ابنة عمه بطعنات نافذة فى الصدر أدت لوفاتها فى الحال وفر هاربا.
وتلقت السلطات الأمنية فى السعودية بلاغًا مفاده وجود حالة اعتداء على امرأة داخل منزل في أحد الأحياء بالطائف، حينها انتقلت "دوريات الأمن" لموقع الجريمة، ليتضح تعرُّض المرأة المجني عليها لـ”5 طعنات” في الصدر، وهي ابنة عم الجاني الذي هرب من الموقع على مركبة، لم يتم تحديد رقم لوحتها .
وعلى الفور؛ تم نقل المرأة لأحد المستشفيات بالطائف لخطورة حالتها، وبعد ذلك لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بما لحقها من طعنات قاتلة.
في أثناء ذلك كثفت الدوريات الأمنية مجهوداتها حتى تم إلقاء القبض على الجاني، الذي أبدى مقاومة حتى تم السيطرة عليه بالقوة، ليتبين في أعقاب ذلك أنه قام بطعن مسن سبعيني قبل القبض عليه.
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