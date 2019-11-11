شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. مجهولون يطلقون النار على كمين أمنى بـالقليوبيه وسقوط ضحايا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أكد مصدر أمني مصري، اليوم الإثنين، تشرين الثاني 11، 2019 إطلاق نار على تمركز أمني بمحافظة القليوبية.

وذكر المصدر أن إطلاق النار وقع بقرية كفر الحصافة بمركز طوخ في محافظة #القليوبية. Advertisements وذكر المصدر الأمني أن إطلاق النار أدى إلى سقوط ثلاثة ضحايا. وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتولت النيابة التحقيق فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للبحث عن الجناة. وكانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا بقيام مسلحين بإطلاق النار على كمين أمني في قرية كفر الحصافة بطوخ، وانتقلت الأجهزة الأمنية وعلى راسها اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية وتبين أنه أثناء قيام الخفراء بخدمه ليليه في كمين بقرية كفر الحصافه قام مجهولين مسلحين بإطلاق الرصاص عليهم.

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