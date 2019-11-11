طقس المملكة.. تحذير من المخاطرة والمجازفة بعبور الأودية اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تقلبات جوية مختلفة وامطار رعدية على بعض مناطق المملكة ابتداء من يوم غد الثلاثاء 15/3/1441 هـ وحتى يوم الجمعة 18/3/1441 هـ و بينت أنها تتوقع بمشيئة الله تعالى حالة مطرية على اجزاء من المملكة.



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هذا ومن المتوقع أن تتأثر المناطق : جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، تبوك , حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية و الغربية لمنطقة الرياض , والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية بهطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة السرعة وتزداد فرصة هطول الامطار الرعدية على المناطق المصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد ، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة والابتعاد عن اماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة والمجازفة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية والتخييم فيها والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنياً السلامة للجميع.