تركيا تبدا اليوم ترحيل أسرى من داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلن التلفزيون التركي الرسمي، اليوم الاثنين، أن أنقرة ستبدأ اليوم ترحيل أسرى من متشددي تنظيم داعش المتطرف.



وقال تلفزيون ”تي.آر.تي خبر“، اليوم، إن تركيا بدأت ترحيل أسرى من متشددي داعش بعد أن حذر وزير الداخلية الأسبوع الماضي من أن أنقرة ستفعل ذلك حتى في حالة إسقاط الجنسية عنهم.

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وبحسب رويترز، لم يعرف بعد عدد المتشددين الذين سيتم ترحيلهم.

ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، يوم الجمعة، إن هناك 1201 من أسرى داعش في السجون التركية بينما احتجزت أنقرة 287 متشددًا في سوريا.