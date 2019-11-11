الان عون: توقيت قانون العفو العام غير ملائم وهناك من يحرض ضد مجلس النواب

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الان عون الى ان قانون العفو وعدد من القوانين كان من المفترض ان يأتوا من ​الحكومة​ كمشروع قانون ولكنها استقالت، واعلن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب انه سيقدمهم كإقتراحات قوانين (المناقصات و​العفو العام​ والتهرب الضريبي)، ونحن لم نكن على اطلاع على قانون العفو من قبل، ووفق الصيغة الحالية نحن لا نوافق عليه وسنعلن موقفنا في الجلسة العامة، واعتبر ان توقيت قانون العفو العام غير ملائم اليوم في ظل هذا الضجيج اليوم دون تمييز ما يحصل، كما ان هناك تحريض وضخ ضد مجلس النواب.

وشدد عون في تصريح تلفزيوني، على انه لا يمكن منع اي نائب من تقديم قانون معجل مكرر، ولكن هذا لا يعني ان القانون سيمشي، وفي البداية هناك درس لصفة المعجل، وفي المضمون هذا القانون بحاجة الى دراسة اكثر في اللجان قبل الموافقة عليه او رفضه.

واكد ان العفو العام طرح في ​البيان الوزاري​ ووافق عليه الجميع بمن فيهم وزراء ​القوات اللبنانية​، الا ان الموضوع لم ينتهي في الحكومة بل كان بحاجة الى بعض التعديلات، والصيغة الحالية مرفوضة من قبلنا وهي بحاجة الى درس، وهذا الموضوع استعمل للتحريض على مجلس النواب، واكد انه لا يوجد عفو عن اي جرائم مالية او فساد ومتعدي على املاك عامي والتعدي على ​مدنيين​ وعسكريين.