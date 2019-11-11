جابر: اذا احلنا قانون العفو الى اللجان من المفيد اقرار بقية القوانين

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ في حديث تلفزيوني الى أن "قانون ​العفو العام​ هو نتاج عمل لجنة تتضمن مختلف الكتل"، مضيفا: "عندما تم اعتماد هذا القانون وغيره في الورقة الاصلاحية لماذا لم يعارضه نواب ​التيار الوطني الحر​ في حينها؟".

واشار الى ان "مكتب ​مجلس النواب​ اخذ اقتراح القوانين وضعهم على جدول اعمال جلسة مجلس النواب"، مضيفا: "أشك أن تحدث الجلسة واذا حدثت يجب ان يتم اللجوء الى التصويت في البداية على صفة العجلة واذا سقطتت يذهب الى اللجان وانا سأقترح من البداية احالة القانون الى اللجان"، مضيفا "اذا احلنا قانون العفو العام الى اللجان من المفيد اقرار بقية القوانين".