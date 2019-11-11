النشرة: إقفال كلي لمحطات الوقود في صور بعد نفاذ مخزونها

ذكر مراسل "النشرة" في النبطية أنّ "​محطات الوقود​ كافّة في صور ومنطقتها أُقفلت كليًّا بعد نفاذ ما تبقّى من وقود لديها، وقد عمل بعضها إلى تعبئة ما تبقّى من ​المحروقات​ ريثما تُحلّ المشكلة وتعود الأمور إلى مجراها الطبيعي".

من جهة ثانية، لفت إلى أنّ "ساحة الحراك عند دوار العلم في صور لم تشهد أيّ تحركات احتجاجيّة حتّى الساعة".