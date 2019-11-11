النشرة: إقفال كلي لمحطات الوقود في صور بعد نفاذ مخزونها

ذكر مراسل "النشرة" في النبطية أنّ "محطات الوقود كافّة في صور ومنطقتها أُقفلت كليًّا بعد نفاذ ما تبقّى من وقود لديها، وقد عمل بعضها إلى تعبئة ما تبقّى من المحروقات ريثما تُحلّ المشكلة وتعود الأمور إلى مجراها الطبيعي".
من جهة ثانية، لفت إلى أنّ "ساحة الحراك عند دوار العلم في صور لم تشهد أيّ تحركات احتجاجيّة حتّى الساعة".
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