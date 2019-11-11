العيلاني: لا حل لإخراج البلد من أزمته إلا من خلال تشكيل حكومة تكنو سياسية مصغرة

رأى إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ ​حسام العيلاني​ أنّ "بعد 17 تشرين الأول ليس كما قبله، وهذا ما يجب أن تعرفه وتقرّ به قوى السلطة، الّتي هي اليوم مطالَبة أكثر من أيّ وقت مضى بتحمّل مسؤوليّاتها تجاه المواطن، الّذي زادت معاناته المعيشيّة في هذه الأيام".

وأكّد في تصريح أنّ "لا حلّ لإخراج البلد من أزمته إلّا من خلال تشكيل حكومة تكنو سياسيّة مصغّرة، تُسارع في وضع الحلول وتنفيذها في أسرع وقت".