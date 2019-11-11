وليد البعريني: ثمة موقوفون مظلومون منذ سنوات لم تختم ملفاتهم

استغرب عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​وليد البعريني​ في تصريح "تعاطي بعض الافرقاء بمنطق المزايدة في موضوع ​العفو العام​".

وأكد أن "ما من أحد يريد التفريط بدماء ​الجيش​، ولا احد يريد اعفاء الفاسدين من المحاكمة، لكن في الوقت عينه ثمة موقوفون مظلومون منذ سنوات لم تختم ملفاتهم، وباتوا ضحية انتظارهم للعدالة والحق، كما ثمة ​توقيفات​ تعسفية عدة، وثمة ​حالات​ تستحق أن تمنح فرصة ثانية".

وتمنى البعريني "النظر الى هذه النواحي الانسانية والأخلاقية خلال مناقشة العفو العام، لا من نواحي سياسية ضيقة واعتبارات شعبوية".

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