ركّز رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، على أنّ "مع احترامي ومحبّتي لكلّ المتظاهرين الّذين يحملون مطالب محقّة طالبنا بها باستمرار أمام سلطة فاسدة، ولكن حتّى لا نتحدّث بسذاجة، فالمعركة معركة النفط، والتظاهرات جزء من العدّة للمعركة".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا أمام حرب طويلة قد تدمّر كلّ شيء. هذه قناعتي".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: المعركة معركة النفط والتظاهرات جزء من العدة لها ونحن أمام حرب طويلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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