وهاب: المعركة معركة النفط والتظاهرات جزء من العدة لها ونحن أمام حرب طويلة

ركّز رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، على أنّ "مع احترامي ومحبّتي لكلّ المتظاهرين الّذين يحملون مطالب محقّة طالبنا بها باستمرار أمام سلطة فاسدة، ولكن حتّى لا نتحدّث بسذاجة، فالمعركة معركة ​النفط​، و​التظاهرات​ جزء من العدّة للمعركة".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا أمام حرب طويلة قد تدمّر كلّ شيء. هذه قناعتي".