شرطة هونغ كونغ: مشاغبون يشعلون النار في أحد سكان منطقة ما أون شان

أكدت شرطة هونغ كونغ، أن "مثيري الشغب الذين يرتدون ملابس سوداء في هونغ كونغ، أشعلوا النار في أحد سكان منطقة ما أون شان، فيما يشهد الإقليم فوضى عارمة منذ فجر اليوم"، لافتة الى أنه "تم إرسال الرجل المصاب إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج".
هذا وشهدت هونغ كونغ تصعيدا في الموقف اليوم الاثنين، حيث أغلق المتظاهرون الطرقات وألقوا زجاجات المولوتوف وأشعلوا النار في عربات المترو، وسط شلل في وسائل النقل العام، وإضراب الجامعات والمدارس.
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