مقتل 14 إرهابياً في قصف جوي وعملية إنزال جنوبي الموصل

نفذ جهاز ​مكافحة الارهاب​ ب​العراق​ عملية امنية جنوبي ​الموصل​ اسفرت عن قتل 14 إرهابيا. وذكر التلفزيون العراقي الرسمي ان "جهاز ​مكافحة الإرهاب​ نفذ ضربة جوية وعملية انزال جنوبي الموصل، اسفرت عن قتل 14 إرهابيا". كما أعلن جهاز مكافحة الارهاب، امس، عن مقتل عدد كبير من الارهابيين اثناء عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" في جبال مخمور.

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