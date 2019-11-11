أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ "أنّنا أنهينا إجراءات ترحيل 7 عناصر من تنظيم "داعش" يحملون الجنسية الألمانية، وسنرحّلهم إلى بلادهم يوم 14 تشرين الثاني".

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كانت هذه تفاصيل خبر داخلية تركيا: سيتم ترحيل 7 عناصر من داعش يحملون الجنسية الألمانية إلى بلادهم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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