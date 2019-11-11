قتلى في هجوم مسلح على مركز شرطة مصري

أفادت قناة "RT" بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على نقطة ارتكاز أمني في قرية حصافة بدائرة مركز شرطة طوخ بمصر.
وذكرت أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الحادث، وطوقت المنطقة، مشيرة إلى معلومات أولية تتحدث عن سقوط 3 قتلى في صفوف رجال الشرطة.
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