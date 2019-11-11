قتلى في هجوم مسلح على مركز شرطة مصري

أفادت قناة "RT" بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على نقطة ارتكاز أمني في قرية حصافة بدائرة مركز شرطة طوخ بمصر. وذكرت أن ​قوات الأمن​ انتقلت إلى مكان الحادث، وطوقت المنطقة، مشيرة إلى معلومات أولية تتحدث عن سقوط 3 قتلى في صفوف رجال الشرطة.

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