ابوسليمان للنشرة: تحرير سعر صرف الليرة سيطيح بمدخرات صغار المودعين ويزيد البطالة والفقر

اشار الخبير ​الاقتصاد​ي وليد ابو سليمان الى انه في المدى ​القصير​ وفي ظل هذه الظروف لا يمكن تحرير صرف الليرة ال​لبنان​ية، لانه سيزدا ​الفقر​ و​البطالة​ وسيتم تقويض القدرة الشرائية، لا سيما وان معظم اللبنانيين مدخراتهم بالليرة، وتحرير سعر صرف الليرة في هذا الوقت العصيب وعلى المدى القصير سوف يطيح بمدخرات صغار المودعين ومن خلفه تعويضات صندوق ​الضمان الاجتماعي​ بالإضافة إلى إرتفاع نسبة التضخم.

واوضح ابو سليمان في حديث الى "​الخليج 365​"، "ان السوق الموازي للدولار يسعر هامش مع السوق المعلن الرسمي بحوالي عشرين بالمئة، حيث وصل الى 1800 ليرة ​الدولار​، والمطلوب ان يمد ​مصرف لبنان​ ​المصارف​ بالدولارات للدفاع عن تثبيت سعر صرف الليرة، وان يكون اجراء " كابيتول كنترول" لحوالي سنة كي يتم ابقاء الدولارات في السوق اللبنانية، كما انه لا يمكن حجب عن لبنان الاستيراد خاصة وان لبنان لديه مشكلة اقتصادية بنيوية ويستورد بنسبة 90 بالمئة، وهو يعتمد على الاستيراد والاستهلاك، وهذا لا يمكن ضبطه اليوم، واوضح ان الاقتصاد يصحح نفسه على المدى الطويل وليس الان.

واعتبر انه "يجب تغيير نمط المستهلك في الوقت الحاضر، والمطلوب ان لا يكون هناك مزاجية مع المودعين، كما ايقاف المضاربات غير الشرعية في موضوع الدولار".