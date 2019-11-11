شكرا لقرائتكم خبر عن صراع داخل الحزب الحاكم التركى.. وأردوغان يلجأ لتعديل وزارى لوقف تراجع شعبيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الحزب الحاكم فى تركيا، العدالة والتنمية، صراعات داخلية تُسهم فى الانشقاقات الداخلية التى تضرب الحزب من وقت لآخر، وبحسب تسريبات كشفت عنها صحيفة زمان المعارضة التركية، عن أن رجب طيب أردوغان سيلجأ لاستخدام ورقة التعديلات الوزارية لوقف تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، التي تأثرت كثيرا بنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي صبت في مصلحة الأحزاب المعارضة.

وأوضحت مصادر داخل الحزب الذى يشهد صراعات داخلية كبيرة، بسبب الحملات الإلكترونية التي تقودها مجموعة "البجع" ضد معارضي أردوغان داخل العدالة والتنمية، أن وزير العدل عبد الحميد جول ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارناك سيكونان أول المطاح بهما في التعديل الوزاري، بسبب غضب المجموعة منهم.

وأشارت المصادر، إلى أن الحزب من الداخل، بدأت فيه أصوات تتهم الوزير "جول" بالتعاطف مع حركة الخدمة، التي تعتبرها الحكومة إرهابية، خاصة مع صدور العديد من القرارات القضائية لصالح أفراد ينتمون إلى الحركة.

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ووفقا لصحيفة زمان المعارضة التركية، فأن أحد القيادات في الصفوف العليا لحزب العدالة والتنمية، رفض الكشف عن أسمه، أكد أن موجة الانشقاق عن الحزب مستمرة، خاصة بعد خسارة انتخابات المحليات الأخيرة، قائلًا: :"أظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي أجريناها ذلك. بالرغم من دعم الشعب لعملية نبع السلام، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل مؤثر على استطلاعات الرأي".

وأشار إلى أن أردوغان لم يعد لديه الجديد ليقدمه للرأي، بل انتهى رصيده في هذا الصدد، لذلك يلجأ إلى الحديث عن الماضي وما قدمه في السابق، قائلًا: "حتى الحديث عن أزمة البقاء، لم يعد لها تأثيرها عليه أن يطور خطابًا جديدًا".

وأكد أنه مع الوقت تزداد احتمالات إجراء التعديلات الوزارية، فإن:"الصراعات داخل الحزب وصلت إلى مرحلة تستوجب إجراء تعديلات وزارية. ولكن لن يحدث هذا التعديل قبل عام 2020".