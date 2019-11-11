شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بتشكيل لجان بالمؤسسات الحكومية للرد على الشائعات والأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، باقتراح برغبة بشأن تشكيل فريق عمل من كل هيئة أو وزارة أو مؤسسة للرد على الشائعات والأكاذيب التى يتم تداولها من قبل الجماعات الإرهابية، بهدف تشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأوضح نصر الدين، أن الفترة الأخيرة شهدت تداول العديد من الشائعات والأكاذيب التى تروج لها كتائب ولجان الجماعات الإرهابية، بهدف تشويه حجم الإنجازات والمشروعات القومية التى يتم انجازها خلال الخمس سنوات الأخيرة، وتستهدف الشباب، فى محاولة فاشلة من هذه الكيانات لنشر اليأس والاحباط بينهم، مشيدا بالدور الذى تقوم به الدولة من تفنيد هذه الشائعات كل أسبوع والرد عليها ونفيها جملة وتفصيلا.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاقتراح يهدف للرد فى الحال على هذه الشائعات حتى لا نعطى فرصة لهذه الجماعات أن تستغل هذه الأكاذيب وتروج لها، والرد عليها بنفس أدواتها المستخدمة، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى بمثابة منصات إعلامية تستغلها هذه الجماعات، ولهذا لابد أن يكون الرد باستخدام نفس الأدوات.