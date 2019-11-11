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البرلمان يناقش أزمة المشاهد غير اللائقة فى الأفلام والمسلسلات الاثنين المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، اجتماعان لها يومى الأحد والاثنين المقبلين، برئاسة النائب أسامة هيكل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتى، بشأن تدهور الأداء داخل قصور وبيوت الثقافة، الأمر الذى أدى إلى عزوف الشباب عن الارتباط بهذه المؤسسات الثقافية، فضلاً عن تعرض بعضها للانهيار ومنها بيت ثقافة القلج بمحافظة الغربية.

 

وتناقش اللجنة أيضاً فى اجتماع الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد اسماعيل، بشأن دور الوزارة فى زيادة الوعى لدى المواطن المصرى وعجز قصور الثقافة فى جذب الزائرين لمشاهدة ما يتم تقديمه ما مسارحها.

 

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أما يوم الاثنين، فتعقد اللجنة اجتماع لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من أمل زكريا، بشأن ارتفاع عدد الأفلام والمشاهد غير اللائقة بمجتمعنا المصرى، وطلب الإحاطة المقدم من وكيل البرلمان سليمان وهدان، بشأن الإعلان السيئ لشركة فرصنا المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى والذى يمنع ويقلل فرص الاستثمار فى المحافظات الحدودية بدلاً من جذبها للمستثمرين وخاصة فى محافظة الوادى الجديد.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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