باحث بـ"هندسة طنطا" يفوز بالمركز الثاني عالمياً فى نظم المعلومات الجغرافية بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

فاز المهندس حمادة رزق، المدرس المساعد بقسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي بكلية الهندسة جامعة طنطا، بالمركز الثاني عالميًا والميدالية الفضية في المسابقة الدولية لأبحاث طلاب الدراسات العليا في تخصص نظم المعلومات الجغرافية.

وجاء ذلك بعد ثلاث جولات من المنافسة، بالمؤتمر الدولي الـ27 لنظم المعلومات الجغرافية، والذي أقيم خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري بمدينة شيكاغو الأمريكية.

وقد توصل "رزق" إلى نظام جديد يدعي "صولوسيل" يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد الأماكن وتتبع الأشخاص داخل المباني، عن طريق تحليل بيانات الإشارات اللاسلكية من شبكات المحمول، حيث يقدم البحث دقة أفضل 202% على الأقل من الأنظمة المقترحة مسبقاً، الأمر الذي يساعد في العديد من التطبيقات مثل مساعدة الإسعاف، ووحدات الإنقاذ بالوصول للأشخاص في الحالات الحرجة، كما يساهم في توفير حل عملي للملاحة داخل المباني والتي يفشل فيها نظام الملاحة العالمي GPS.

يذكر أن المهندس حمادة رزق قد فاز بجائزة الجامعة المصرية اليابانية كأفضل طالب بحث لعام 2019 لتميزه العلمي في نشر الأبحاث في المجلات والمؤتمرات العلمية رفيعة المستوي، بالإضافة إلى اختياره ضمن أفضل 200 باحث شاب في العالم من 60 دولة مختلفة في مجال الرياضيات وعلوم الحاسب، كما حصل على جائزة رومبوج من منتدي هايدلبرج الدولي بجامعة هيدلبرج الألمانية لعام 2019.

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تخرج "رزق" في كلية الهندسة جامعة طنطا بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2010 وحصل على درجة الماجستير من جامعة طنطا 2016، وباحث دكتوراه بالجامعة المصرية اليابانية، وباحث زائر في جامعة أوساكا بدولة اليابان.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، دعم الجامعة الكامل واهتمامها بالباحثين في كافة القطاعات الطبية والهندسية والعلوم الإنسانية، وكذلك دعم المشاركات في المسابقات والمؤتمرات الدولية الكبرى لإكساب الباحثين الخبرة المناسبة والمنافسة القوية والجادة في مجالات البحث العلمي، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأشار الدكتور مصطفي الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أن البحث العلمي جزء أصيل من استراتيجية الجامعة التي تتفق وخدمة المشروعات القومية للدولة،.

وقال الدكتور محمود ذكي، عميد هندسة طنطا، إن تقدم الكلية في التصنيفات العالمية، والذي ظهر بوضوح عام 2019، كان له دور في تقدم الباحثين وتحقيق منافسات بالمسابقات العالمية الدولية.

وأوضح الدكتور أحمد عطا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث حرص الكلية على تطوير القدرات البحثية للكادر العلمى، وسعيها الدائم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية مع كبرى الجامعات العالمية.