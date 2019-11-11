محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة زينهم، اليوم الإثنين، تجديد حبس موظفين 15 يومًا لاتهامهما بسكب كميات من الزيوت على مقاعد انتظار المرضى.
وقال أحد الموظفين في التحقيقات إنه فعل ذلك لإجبارهم على عدم الجلوس عليها، لسرعة الانصراف بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، وذلك بأمر من رئيسه المباشر في العمل.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا للكراسي المخصصة للجلوس بطب القصر العريني، ما تسبب في حالة من الزحام وجلوس المرضى على الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر تجديد حبس موظفين 15 يومًا في واقعة سكب الزيت على مقاعد " مرضى قصر العيني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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