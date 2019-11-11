مصدر أمني: وفاة خفيرين في إطلاق النار بطوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: نفي مصدر أمني مسئول، ما تم تداوله حول إطلاق النار على كمين أمني بالقليوبية. وأضاف المصدر أن حقيقة الواقعة هي إطلاق نار على خفيرين كانا متواجدين صحبة مواطن بمنطقة زراعية بكفر الحصافة، مركز طوخ بالقليوبية وأسفر عن وفاة الخفيرين والمواطن.

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