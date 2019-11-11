إخماد حريق في طائرة أوكرانية بمطار شرم الشيخ

تمكن العاملون في مطار شرم الشيخ المصري، من إخماد حريق، نشب في طائرة أوكرانية، اليوم السبت، حسبما ذكرته صحف مصرية.
وقالت ذات المصادر ، إن الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والشكر للعاملين في المطار، على احترافيتهم العالية في التعامل مع الحريق، الذي نشب في إحدى إطارات طائرة أوكرانية، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة، بحسب بيان.
وأشار موقع "مصراوي" إلى قول مصدر مسؤول في وزارة الطيران المدني، إن "حريقا محدودا اندلع في إطار طائرة تابعة لشركة "إسكاي أب" الأوكرانية"، مشيرا إلى أن الحادث وقع عقب هبوطها في مطار شرم الشيخ، قادمة من زابارودجا في الرحلة رقم SQP7153".
وقال إن "الحادث كان نتيجة تسرب زيت "الهيدروليك" على الإطار الساخن، ما تسبب في الحريق"، مضيفا: "أن فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وبالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ، تدخلوا على الفور لإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة"، بحسب الموقع الإخباري المصري.
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