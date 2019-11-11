إشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوّات تركيّة بريف رأس العين

إندلعت إشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اليوم، السبت 9 نوفمبر 2019، بين وحدات الجيش السوري وقوات تركية وفصائل موالية لها، في قرية أم شعيفة بريف رأس العين شمال شرق سوريا.

وفي سياق متصل ذكرت وكالة "هاوار" الكردية، أن القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها قامت بشن هجمات اليوم السبت على قرى قبر صغير وأم شعيفة في ريف تل تمر شمال شرقي سوريا، وباستهداف نقاط تابعة للجيش وسط أنباء عن سقوط ضحايا في صفوف الجيش.

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بدوره ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن قوات الجيش السوري تمكنت أمس الجمعة إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من استعادة السيطرة على قرية "أم شعيفة" الواقعة على الطريق بين تل تمر وأبو راسين في محافظة الحسكة، وسط اشتباكات عنيفة تدور في محاور تلك المنطقة بريف رأس العين.

يذكر أن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية تركية الأحد الماضي إلى الأراضي السورية من محور ريف رأس العين، حيث أقامت القوات التركية تحصينات في بعض المناطق، في وقت تستكمل فيه وحدات الجيش السوري انتشارها في القرى والبلدات من تل تمر إلى ناحية أبو راسين في ريف رأس العين، وعلى طريق الدرباسية رأس العين بريف الحسكة الشمالي شرقي.