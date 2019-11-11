محتج يحرق رجلا خالفه في السياسة بهونج كونج

أكدت شرطة هونغ كونغ، أن مثيري الشغب الذين يرتدون ملابس سوداء في هونغ كونغ، أشعلوا النار في أحد سكان منطقة ما أون شان، فيما يشهد الإقليم فوضى عارمة منذ فجر اليوم، حسبما ذكر موقع

روسيا اليوم.

ويظهر مقطع فيديو، تم تداوله عبر الإنترنت رجلا يجادل المحتجين، ويهتف "كلنا صينيون"، حتى أضرم النار فيه أحد مثيري الشغب بمادة مشتعلة التهبت على جسمه.

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وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في هونغ كونغ، فقد تم إرسال الرجل المصاب إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وشهدت هونغ كونغ تصعيدا في الموقف اليوم الاثنين، حيث أغلق المتظاهرون الطرقات وألقوا زجاجات المولوتوف وأشعلوا النار في عربات المترو، وسط شلل في وسائل النقل العام، وإضراب الجامعات والمدارس.