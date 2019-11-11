ارتفاع عدد قتلى إعصار "بلبل" في بنجلاديش إلى 12 شخصًا

أعلن مسؤولون في بنجلاديش، اليوم الإثنين، ارتفاع أعداد قتلى إعصار بلبل في البلاد إلى 12 شخصًا، بينما لا يزال 5 صيادين في عداد المفقودين.

قال إنعام الرحمن، وزير الدولة لمواجهة الكوارث والإغاثة في بنجلادش، وفقًا لقناة

"سكاي نيوز" الإخبارية - "إن معظم الضحايا رفضوا ترك منازلهم وتوفوا نتيجة سقوط أشجار بفعل الإعصار".كانت السلطات أعلنت، في وقت سابق، أن صيادًا غرق ولا يزال خمسة في عداد المفقودين بعد انقلاب قاربهم، أمس الأحد، نتيجة الرياح والتيارات القوية. وجرى إنقاذ 30 صيادًا آخرين.وألحق الإعصار أضرارًا ودمر قرابة 6000 منزل. ولم ترد أنباء عن أضرار كبيرة في مخيمات جنوب شرقي البلاد التي تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا القادمين من ميانمار المجاورة.