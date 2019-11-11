السعودية تدين الهجوم الإرهابي على قافلة تنقل عمالًا شرقي بوركينا فاسو

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة تنقل عمال شركة تعدين شرقي بوركينا فاسو مخلفًا عشرات القتلى والجرحى.

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، فى بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الإثنين، تضامن المملكة مع بوركينا فاسو ضد الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينافاسو، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

عشرات القتلى والجرحى.أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، فى بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الإثنين، تضامن المملكة مع بوركينا فاسو ضد الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينافاسو، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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