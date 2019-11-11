مقتل 14 إرهابيًا في عملية أمنية جنوبي الموصل

نفذ جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، اليوم الإثنين، عملية أمنية جنوبي الموصل، أسفرت عن مقتل 14 عنصرًا في تنظيم داعش الإرهابي.
قالت مصادر إعلامية- وفقًا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- إن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ ضربة جوية وعملية إنزال جنوبي
وأعلن الجهاز أمس /الأحد/ مقتل عدد كبير من الإرهابيين أثناء عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في جبال مخمور.
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