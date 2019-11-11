تركيا.. جرائم من الأجداد إلى الأبناء

تصدر هاشتاج تركيا مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، لتعريف المجتمع الدولي بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لاحتلال جزء من الأراضي السورية.
أكد مغردون، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يراهن على طابور من الخونة يعملون لصالح تركيا في الدول العربية، يستطيعون أن يفقدوا البعض كرامتهم حتى رأينا من يحمل أعلامتركيا ويبارك قتلها للمسلمين العرب والأكراد.
قال مغردون آخرون، إنه ليس غريبًا على الأتراك نهب وسلب ممتلكات العرب وموارد الدول، فهم لصوص من الأجداد إلى الأبناء.
ولفت آخرون إلى أن أراضي سوريا التي يسعى أردوغان لاحتلالها بحجة أمن تركيا تساوي 3 أضعافدولة فلسطين التي يسعى الشعب لإنتزاعها من احتلال يتحجج بأمن إسرائيل، لكننا نجد جماعة الإخوان في فلسطين تساند أردوغان وقطر في دعمها للإرهاب على الدول والأراضي العربية.
وتابع البعض: "عانت البشرية من مذابح العثمانيين كثيرًا، ضد الأرمن التى تعد جريمة لن تسقط بالتقادم، لافتين إلى أنهم أضروا بسمعة الإسلام والمسلمين لأنهم من المحسوبين على الإسلام ولكننا على يقين أن العرب سيتحركون يومًا لردع وصد جرائم الأتراك".
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