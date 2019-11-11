ترامب يلجأ لترهيب إيران وترغيبها

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أسلوب الترغيب والترهيب مع طهران، فوعدها بأن يحتسب لها خطوة إيجابية إذا ما سلمت بلاده عميلًا للـFBI، محذرًا إياها من عواقب تخصيب اليورانيوم.

أعلن ترامب عصر الأحد، أنه "سيكون خطوة إيجابية للغاية أن تسلمنا طهران العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت ليفنسون المفقود في إيران منذ 12 عامًا".

وأضاف: "في الوقت نفسه، بناءً على المعلومات التي لدينا فإن إيران كانت ولا تزال تخصب اليورانيوم… وهذا خطوة سيئة للغاية".

جاءت تغريدة ترامب مباشرة بعد تصريح لوزارة الخارجية الإيرانية قالت فيه إنه لم يعرف بعد مكان ليفنسون، المختفي منذ زيارته لجزيرة كيش الإيرانية عام 2007، مكذبة تقريرًا إيرانيًا عن دعوى رفعتها طهران ضده.

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وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي: "هناك دعوى قضائية تخص ليفنسون في بلادنا باعتباره مفقودًا الأمر يستند لاعتبارات إنسانية" وليس سياسية.

وفي عام 2016 في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قال مسؤولون أمريكيون كبار إنهم يعتقدون أن ليفنسون توفي أثناء احتجازه سرًا في طهران.

في يناير الماضي، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن "ذلك غير دقيق"، ودعا طهران لإعادته إلى بلاده والكشف عن مكان احتجازه.