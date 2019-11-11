كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسد يفجر مفاجأة مدوية عن علاقة أمريكا بأبو بكر البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الرئيس السوري بشار الأسد، على سؤال حول عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقال الأسد، في حواره مع قناة "روسيا اليوم"، إن الإرهابي أبو بكر البغدادي المقتول، كان في السجون الأمريكية، وتحت إشرافهم وهم من أطلق سراحه، وبالتالي ما كانوا ليطلقوا سراحه دون أن يكلفوه بأي دور.

وأضاف الأسد: "فجأة أصبح البغدادي خليفة للمسلمين في العالم كما نصب نفسه، لقد تم إعداده من قبل الأمريكيين للعب ذلك الدور، ونحن لا نصدق هذه القصة الأخيرة حول قتله. قد يكون قتل، لكن ليس كما ذكروا".

وتابع: "نحن لسنا جزءاً من أي عملية. فليس هناك أية علاقة بين أية مؤسسة سورية وأية مؤسسة في الولايات المتحدة. وليس لدينا علاقات مع معظم الدول الغربية التي تلعب دوراً مباشراً ضد سوريا".

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وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الأحد الماضي، أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

وأعلن مسؤولون أمريكيون أن رفات أبو بكر البغدادي تم دفنها في البحر، وفقا للشريعة الإسلامية.

وشككت موسكو، في بيان صدر، يوم الأربعاء، عن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، حول رواية الولايات المتحدة بشأن العملية، التي قالت إنها نفذتها يوم السبت الماضي في سوريا، وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، مؤكدة أن موت البغدادي لا أهمية له على الوضع بسوريا.

كما قال الرئيس السوري، بشار الأسد، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، إن سوريا لم تسمع بمقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، إلا من خلال الإعلام.